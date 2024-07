Cezary Kulesza przemówił po zwycięstwie Wisły Kraków. Króciutko

Wisła Kraków do eliminacji Ligi Europy awansowała inaczej, niż większość zespołów walczących o awans do fazy grupowej tych rozgrywek. "Biała Gwiazda" wygrała bowiem zupełnie sensacyjnie rozgrywki pucharu Polski. W finale zespół z Krakowa mierzył się na PGE Narodowym z faworyzowaną Pogonią Szczecin. To spotkanie Wisła wygrała 2:1 po dogrywce.