Cezary Kulesza ogłasza. Polska chce zorganizować wielki turniej piłkarski

Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił na łączynaspiłka.pl, że złożył kandydaturę do procesu wyboru gospodarza mistrzostw Europy kobiet w 2029 roku. Przypomnijmy, że w przyszłym roku takowy turniej, ale w wersji do lat 19 zagości właśnie w naszym kraju. Z kolei za dwa lata nad Wisłę przyjadą na mundial najlepsze reprezentacje świata do lat 20. PZPN-owi wyraźnie zależy na rozwoju kobiecego futbolu.

Cezary Kulesza: "Zależy nam na popularyzacji kobiecej piłki"

"Przyznanie organizacji mistrzostw Europy kobiet do lat 19 i mistrzostw świata kobiet do lat 20 jest dowodem uznania naszych wysiłków i zaangażowania w rozwój piłki nożnej kobiet. Przyjęta przez zarząd PZPN 'Strategia Piłki Nożnej Kobiet w Polsce na lata 2022-26' jest jednym z najważniejszych dokumentów wskazujących kierunek naszej codziennej pracy, a organizacja przyznanych nam turniejów międzynarodowych kolejnym krokiem milowym na drodze do jej realizacji. Jestem przekonany, że oba te wydarzenia będą piłkarskim świętem, zorganizowanym na najwyższym poziomie. Naszym kolejnym celem jest organizacja Euro w wydaniu pierwszych reprezentacji kobiet, popularyzująca ten sport w Polsce. Bardzo nam na tym zależy" - to z kolei słowa Kuleszy ze związkowego komunikatu.