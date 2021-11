- Środki na szkolenie to jeden z najważniejszych obszarów budżetu PZPN. Nie dopuszczam możliwości, by zostały ścięte. Będę zdecydowanie bronił przynajmniej utrzymania dotychczasowego poziomu wydatków. Nie widzę tu pola do oszczędności. Będziemy ich musieli poszukać gdzie indziej - mówi Polsatsport.pl prezes federacji.

Według naszych informacji budżet departamentu szkolenia wynosi między 25 a 30 mln zł. I przed kilkoma dniami, w obliczu porażki, jaką zakończył się mecz Polska - Węgry (1-2) pieczętujący grupowe eliminacje, tak jak inne działy w PZPN dostał polecenie ścięcia kosztów na przyszły rok o 30 proc. W sumie daje to kwotę około 70 mln zł.

Przypomnijmy, na poniedziałkowym posiedzeniu zarządu przed meczem z Węgrami jego członkowie zostali poinformowani, że w związku z COVID-em, spadkiem dochodów i stratą, jaka się z tym wiąże, trzeba będzie znaleźć około 20 mln zł oszczędności na rok 2022 w porównaniu z preliminarzem wydatków proponowanym przez poszczególne departamenty.

