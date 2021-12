Na nagraniu widzimy, jak Kulesza i Bortniczuk wymieniają podania, popisując się przy okazji efektownymi podbiciami piłki.

- W kwestiach rozwoju polskiej piłki, a szczególnie szkolenia młodzieży, z Ministrem gramy do jednej bramki - napisał prezes PZPN.



Prezes PZPN opublikował nagranie

Kulesza przed kilkoma dniami spotkał się z selekcjonerem naszej kadry, Paulo Sousą. Tematem jego rozmów było podsumowanie fazy grupowej eliminacji mistrzostw świata. Pierwotnie miało do niego dojść tuż po spotkaniu z Węgrami, ale termin został przesunięty.



Kadra szykuje się aktualnie do barażowego spotkania z Rosją, którego stawką będzie finałowa batalia o mundial. Ze "Sborną" zagramy na wyjeździe w marcu.



