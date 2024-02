Cezary Kulesza bez złudzeń ws. Fernando Santosa. Jednoznaczny wyrok

Reprezentacja Polski przeżywa bardzo burzliwy czas. Gdy na stanowisku prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej zasiadał Zbigniew Boniek, to wszystko w naszej kadrze przynajmniej z pozoru się układało. Do mediów nie wyciekały kolejne afery. Nikt nie wie, czy jakieś były, ale doskonale działający PZPN wszystko sprytnie zabijał w zarodku. Fakt jest jednak taki, że było ich naprawdę bardzo mało. Z pewnością wpływ na to mogła mieć dobra gra i wyniki kadry.

