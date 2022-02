14 lutego wieczorem media obiegła niepokojąca wieść o stanie zdrowia Cezarego Kucharskiego. Jako pierwszy informacje przekazał Krzysztof Stanowski. "Dochodzą mnie wieści, że Cezary Kucharski znajduje się w bardzo ciężkim stanie. Zawsze był waleczny, więc mam nadzieję, że i tym razem nie odpuści" - napisał w mediach społecznościowych.

Interia potwierdziła, że były agent Roberta Lewandowskiego ma problemy ze zdrowiem i że przebywa w szpitalu w Hiszpanii. Głos zabrał znajomy Kucharskiego . "Rozmawialiśmy w ostatnią niedzielę, gdy zapytałem Cię czy nagrasz kilka słów o Andrzeju Biedrzyckim. 'O Andrzeju tylko ciepło i serdecznie', ale poprosiłeś o kilka dni ze względu na chorobę" - zrelacjonował Michał Żukowski.



Z informacjami pospieszył inny kolega Kucharskiego. "Modlę się za Czarka, trzymam kciuki. Jego stan jest bardzo ciężki, ale słyszałem, że jest w bardzo dobrych rękach. Leży w szpitalu w Hiszpanii, chyba w Alicante. Według mojej wiedzy Czarek przeszedł ciężkie zapalenie płuc" - powiedział Roman Kosecki w rozmowie z Eurosportem.



POSTACI SPORTU, POLITYKI I DZIENNIKARSTWA WSPIERAJĄ CEZAREGO KUCHARSKIEGO

Ireneusz Raś przekazał informacje dotyczące stanu zdrowia Cezarego Kucharskiego

Ireneusz Raś przekazał najnowsze ustalenia. Odniósł się do spekulacji, jakoby Kucharski został uderzony z dużą siłą piłką w żebra. "Od bliskich wiem, że jego stan się poprawił i ustabilizował. Słyszałem, że dostał na boisku piłką, coś złego podziało się w organizmie i Czarek przeszedł zabieg, po czym wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. Natomiast to już niesprawdzone doniesienia. Apeluję, by zachować spokój. Teraz najważniejsze, by Czarek miał dobrą opiekę i wracał do zdrowia" - wytłumaczył WP Sportowym Faktom.



On i Kucharski znają się już od dawna, oboje byli posłami na Sejm VII kadencji z list Platformy Obywatelskiej. Odkąd były agent piłkarski przeprowadził się razem z rodziną do Hiszpanii, kontakt osłabł, ale "regularnie rozmawiali telefonicznie".

Gdy dowiedziałem się o jego kłopotach, przeżyłem szok. Przecież to był zdrowy, bardzo aktywny facet. Gdy rozmawialiśmy, nie wysyłał żadnych sygnałów, że coś nie tak. Po bardzo niepokojących doniesieniach mediów dzwoniłem i pisałem do niego sms-y, ale nie odpowiedział - powiedział Ireneusz Raś.

Dodał, że wielu przyjaciół i znajomych martwi się o Kucharskiego. Wszyscy wierzą, że zdoła pokonać problemy zdrowotne. "Zawsze był na boisku waleczny. Modlę się za niego. Nie dopuszczam do siebie myśli, że może przegrać tę walkę. Niedługo zobaczymy Czarka w takiej formie, do jakiej nas przyzwyczaił. Od lat regularnie uprawia sport, ma silny organizm. Wygra tę bitwę, tak jak wielokrotnie wygrywał na boisku" - podsumował.

