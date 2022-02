Cezary Kucharski znajduje się w bardzo ciężkim stanie i walczy o powrót do zdrowia - taka wiadomość zmroziła internautów w poniedziałek wieczorem. Jako pierwszy poinformował o tym na Twitterze Krzysztof Stanowski. Dramatyczne wieści potwierdziło tego samego dnia kilku innych dziennikarzy i osób na co dzień funkcjonujących w polskim futbolu.

W przestrzeni wirtualnej natychmiast rozgorzały spekulacje na temat przyczyn takiego stanu rzeczy. Z postów publikowanych przez znajomych Kucharskiego wynikało, że nie był to wynik nagłego zdarzenia. Były agent Roberta Lewandowskiego skarżył się na zdrowie przynajmniej od paru tygodni. W hiszpańskim szpitalu przebywa od ubiegłego tygodnia.

Cezary Kucharski w śpiączce. Roman Kosecki: Modlę się za niego

We wtorek dowiedzieliśmy się nieco więcej na temat przyczyn załamania zdrowia 17-krotnego reprezentanta Polski. Najbardziej wiarygodne wydają się informacje, jakie przekazał Roman Kosecki, który kilka dni temu spotkał się z bratem Kucharskiego.

- To było w zeszłym tygodniu. Jestem wstrząśnięty. Modlę się za Czarka, trzymam kciuki. Jego stan jest bardzo ciężki, ale słyszałem, że jest w bardzo dobrych rękach. Leży w szpitalu w Hiszpanii, chyba w Alicante. Według mojej wiedzy Czarek przeszedł ciężkie zapaleni płuc - powiedział Kosecki w rozmowie z Eurosportem.

