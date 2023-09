Cenna wygrana Polek. Filmowe bramki kapitanki

Liga Narodów to nowe rozgrywki w kobiecej piłce nożnej, tak jak u panów miały wyeliminować mecze towarzyskie, które są bez znaczenia. I obserwując spotkanie Polski z Ukrainą w Gdyni trzeba przyznać, że to się udało, te rozgrywki mają wielki potencjał. W Gdyni odbył się ostatnio Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, dlatego bramki Ewy Pajor dla naszej drużyny były iście filmowe i zapewniły Polkom cenną wygraną 2-1 .

Potem inicjatywę zdecydowanie przejęły Polki. Świetną partię rozgrywała Dominika Grabowska , która bez trudu rozdawała precyzyjne podania na lewo i prawo. Zawodniczka francuskiego Fleury była w centrum wydarzeń, ale akurat nie brała udziału w akcji w 12. minucie, gdy do siatki trafiła Natalia Padilla . Niestety była na pozycji spalonej.

Polki w ogóle się tym nie zraziły i dalej robiły swoje. Padilla przedarła się prawą stroną, wyłożyła piłkę Ewie Pajor, która minimalnie chybiła. Zaraz jednak zawodniczka Wolfsburga, która jest nominowana w gronie 30 najlepszych zawodniczek świata w 2023 r. nie pomyliła się. Asystowała, to chyba oczywiste, Grabowska a kapitanka Ewa Pajor nie miała problemu, by trafić do opuszczonej już bramki.