Celtic Glasgow pokonał Hibernian w meczu sparingowym 3-1. Dwie z trzech bramek dla "The Celts" zdobył były zawodnik Jagiellonii Białystok - Patryk Klimala. Dostępu do bramki gości bronił natomiast inny polski zawodnik - Maciej Dąbrowski.

Patryk Klimala rozegrał całe spotkanie, choć zaczął strzelać dopiero pod koniec meczu. Dwie pierwsze próby polskiego napastnika zostały zablokowane przez Adama Jacksona. Napastnik trafił do siatki w 78. minucie.



Polak wykorzystał efektowną akcję Leigha Griffithsa. Szkot wpadł w pole karne, poradził sobie z obrońcami i przeniósł futbolówkę nad bramkarzem. Klimala dopełnił natomiast formalności z najbliższej odległości.



Były piłkarz m.in. Jagiellonii przypieczętował wygraną Celticu niespełna pieć minut później. Polski napastnik najlepiej odnalazł się w polu karnym po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i głową umieściła piłkę w siatce.



Klimala przeszedł do Celticu w styczniu tego roku. Do tej pory wystąpił w dwóch ligowych spotkaniach.



