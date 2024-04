Rywal Legii Warszawa w fazie grupowej w następnym etapie rozgrywek najpierw ograł Ajax Amsterdam , a następnie trafił na francuskie Lille. Od początku jasne było, że możemy tu mówić o łatwym rywalu. Z polskiej perspektywy był to o tyle ważny dwumecz, że wszystko wskazywało na to, że po stronie Aston Villi możemy zobaczyć wracającego po kontuzji Matty'ego Casha, który urazu nabawił się jeszcze na zgrupowaniu kadry. W pierwszym spotkaniu Cash nie zagrał.

Lille strzela, remis w dwumeczu. Powrót Casha

Aston Villa tamten pojedynek wygrała 2:1 i do Francji przyjeżdżała z małą zaliczką. Na drugi mecz Polak faktycznie był już gotowy i co więcej, nasz kadrowicz wyszedł na murawę już od pierwszych minut. To był dla Casha poważny test, każdy jego błąd na europejskiej scenie miałby zdecydowanie większy wydźwięk. Patrząc na formę obu ekip, delikatnym faworytem wydawał się zespół gospodarzy. Lille ostatni raz przed własnymi kibicami przegrało bowiem jeszcze we wrześniu. Angielski zespół przyjechał więc zdobyć twierdzę.