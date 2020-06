Argentyński piłkarz Carlos Tevez podpisze nowy kontrakt z Boca Juniors Buenos Aires, a wszystkie pieniądze przekaże potrzebującym, którzy ucierpieli w wyniku pandemii koronawirusa.

Obecna umowa 36-latka wygasa 30 czerwca, a nowa ma obowiązywać co najmniej do grudnia.

- Razem z rodziną postanowiłem przekazać całą sumę kontraktu tym, którzy tego potrzebują. Myślę, że będzie to także dobre dla Boca, nie tylko dla mnie. Chcę kontynuować karierę i mieć szansę na występy w Copa Libertadores - powiedział Tevez, który na razie nie ujawnił jakiej organizacji non profit przekaże pieniądze.

Już wcześniej Argentyńczyk wzywał swoich kolegów z boiska do większego zaangażowania w pomoc potrzebującym w związku z pandemią. Zwracał uwagę, że piłkarze zarabiający bardzo dobrze są w stanie przeżyć kilka miesięcy czy nawet rok bez pensji, ale zwykli ludzie nie.

Tevez rozpoczynał karierę w Boca Juniors - był w zespole młodzieżowym, a potem seniorskim. Następnie przeniósł się do Europy i tam występował m.in. w Manchesterze United oraz Juventusie Turyn.

W 2004 roku w Atenach zdobył z reprezentacją Argentyny olimpijskie złoto.

