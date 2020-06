Carlos Bilardo, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Argentyny, która w 1986 roku zdobyła mistrzostwo świata, miał pozytywny wynik testu na koronawirusa - poinformowały tamtejsze media.

82-letni szkoleniowiec przebywa od 2018 roku w "Domu Seniora" w Buenos Aires.

Jak przekazali członkowie rodziny, stan Bilardo jest dobry, a chorobę przechodzi bezobjawowo, podobnie jak 10 innych pacjentów tego domu opieki.

Słynny trener piłkarski cierpi na chorobę neurologiczną o nazwie zespół Hakima Adamsa.

Pod wodzą Bilardo Argentyńczycy, w składzie m.in. z Diego Maradoną, zdobyli tytuł mistrza świata w 1986 roku w Meksyku. Jako zawodnik z kolei sięgnął trzykrotnie po zwycięstwo w prestiżowych rozgrywkach Copa Libertadores w barwach Estudiantes.

Według doniesień argentyńskiego ministerstwa zdrowia, w tym kraju z powodu COVID-19 zmarły 1184 osoby.

giel/ pp/

Zdjęcie Carlos Bilardo / AFP

