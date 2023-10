Canarinhos rozczarowali kibiców. Mecz zakończył się niespodzianką

O ile w Europie trwają eliminacje do mistrzostw Starego Kontynentu - w czwartek grała m.in. Polska, która wygrała na wyjeździe z Wyspami Owczymi - o tyle w Ameryce Południowej myślą już o mundialu, do którego europejskie kwalifikacje nie tylko jeszcze nie ruszyły, ale jeszcze nawet nie zostały rozlosowane. System rozgrywek na obu kontynentach jest jednak zupełnie inny - w ramach eliminacji mistrzostw świata w Ameryce Południowej dziesięć drużyn gra w jednej dużej grupie, co oznacza, że są one znacznie bardziej rozciągnięte w czasie, a większa jest także liczba rozegranych spotkań.