Cały świat patrzy na Warszawę. Wyczekiwanie na pierwszy taniec Mbappe

Superpuchar Europy to tradycyjny już element piłkarskiego kalendarza. Co roku ten mecz otwiera rywalizację w nowym sezonie. Triumfator Ligi Mistrzów mierzy się ze zwycięzcą Ligi Europy . Tym razem to odpowiednio Real Madryt i Atalanta BC.

Jasnym jest, że nieporównywalnie większe zainteresowanie wzbudza w Polsce - i nie tylko - ekipa "Królewskich". Świadczy o tym chociażby liczba kibiców, która pojawiła się we wtorek przed hotelem piłkarzy . Tłum był tak duży, że do zachowania spokoju i bezpieczeństwa potrzebna była policja, która postanowiła zamknąć ruch na jednej z ulic w centrum stolicy.