Cały kraj oszalał po dramacie. Jedne z najbardziej niesamowitych karnych. Historyczny awans

To był może jeszcze bardziej dramatyczny mecz mistrzostw świata kobiet niż niedawne starcie Szwecji z USA, gdy VAR rozstrzygał o awansie w konkursie rzutów karnych. Francuzki zmieniały bramkarkę, miały kilka szans wyeliminować rewelacyjną Australię podczas rzutów karnych. W trakcie tego konkursu działy się rzeczy wręcz niebywałe, ale ostatecznie po wielkim dramacie to Australia po raz pierwszy w dziejach awansowała do półfinału mundialu.