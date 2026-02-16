Cała kolejka polskiej ligi zagrożona. Media: dwa mecze skreślone, w tym hit

W piątek ma rozpocząć się runda wiosenna Betclic 2. Ligi. Na inaugurację 20. serii gier zaplanowano hitowe starcie pomiędzy liderem Unią Skierniewice a wiceliderem Zagłębiem Sosnowiec. Wiele wskazuje jednak na to, że się ono nie odbędzie. Według doniesień TVP Sport spotkanie zostanie przełożone.

Osobiście wolałbym zagrać z Unią Skierniewice w najbliższy piątek. Zgodnie z terminarzem, bez przekładania meczów. To jednak nie jest zależne od nas. Bez względu na to, z kim zagramy na inaugurację, chcemy zaprezentować się jak najlepiej

Wszystko z uwagi na zły stan boiska. Nietrudno się domyślić, że chodzi o błoto. "Murawa nie jest podgrzewana, a jej obecny stan uniemożliwia rozegranie spotkania" - czytamy.

Betclic 2. Liga ma wrócić po zimowej przerwie. Są problemy ze stanem muraw

Według TVP zagrożone są też konfrontacje Śląska Wrocław II z Podbeskidziem Bielsko-Biała, GKS-u Jastrzębie z Sokołem Kleczew oraz Rekordu Bielsko-Biała z Sandecją Nowy Sącz.

Z kolei murawa na obiektach KKS-u Kalisz, Resovii Rzeszów i Warty Poznań jak najbardziej nadaje się do gry. Na stadiony tych klubów mają przyjechać zawodnicy odpowiednio Stali Stalowej Woli, Olimpii Grudziądz i Świtu Szczecin.

Mimo tego serwis sportowy telewizji publicznej nie wyklucza, że przełożona zostanie cała 20. kolejka.

W tabeli Unia ma 41 punktów, Zagłębie 38, a NKP Podhale 35.

