Cała kolejka polskiej ligi zagrożona. Media: dwa mecze skreślone, w tym hit
Zaplanowany na piątek szlagierowy mecz na szczycie tabeli Betclic 2. Ligi pomiędzy Unią Skierniewice a Zagłębiem Sosnowiec w ramach 20. kolejki najprawdopodobniej się nie odbędzie z powodu złego stanu boiska. TVP Sport informuje o możliwym przełożeniu także innych spotkań, a nawet całej serii gier. Sytuacja pozostaje niepewna.
W piątek ma rozpocząć się runda wiosenna Betclic 2. Ligi. Na inaugurację 20. serii gier zaplanowano hitowe starcie pomiędzy liderem Unią Skierniewice a wiceliderem Zagłębiem Sosnowiec. Wiele wskazuje jednak na to, że się ono nie odbędzie. Według doniesień TVP Sport spotkanie zostanie przełożone.
Osobiście wolałbym zagrać z Unią Skierniewice w najbliższy piątek. Zgodnie z terminarzem, bez przekładania meczów. To jednak nie jest zależne od nas. Bez względu na to, z kim zagramy na inaugurację, chcemy zaprezentować się jak najlepiej
Wszystko z uwagi na zły stan boiska. Nietrudno się domyślić, że chodzi o błoto. "Murawa nie jest podgrzewana, a jej obecny stan uniemożliwia rozegranie spotkania" - czytamy.
Betclic 2. Liga ma wrócić po zimowej przerwie. Są problemy ze stanem muraw
Według TVP zagrożone są też konfrontacje Śląska Wrocław II z Podbeskidziem Bielsko-Biała, GKS-u Jastrzębie z Sokołem Kleczew oraz Rekordu Bielsko-Biała z Sandecją Nowy Sącz.
Z kolei murawa na obiektach KKS-u Kalisz, Resovii Rzeszów i Warty Poznań jak najbardziej nadaje się do gry. Na stadiony tych klubów mają przyjechać zawodnicy odpowiednio Stali Stalowej Woli, Olimpii Grudziądz i Świtu Szczecin.
Mimo tego serwis sportowy telewizji publicznej nie wyklucza, że przełożona zostanie cała 20. kolejka.
W tabeli Unia ma 41 punktów, Zagłębie 38, a NKP Podhale 35.