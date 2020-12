W niedzielę 27 grudnia wyemitowany zostanie 500. odcinek Cafe Futbol. Zgromadzeni w studiu goście w świątecznej oprawie podsumują mijający 2020 rok w piłce nożnej. Transmisja Cafe Futbol w Polsacie Sport i na Polsatsport.pl. Dogrywkę będzie można oglądać również w Interii.

Z powodu pandemii koronawirusa rok 2020 był inny niż poprzednie. Również świat piłki nożnej musiał przygotować się do funkcjonowania w nowych warunkach. Bożydar Iwanow, Marcin Feddek, Tomasz Łapiński, Cezary Kowalski i Roman Kołtoń porozmawiają o najważniejszych piłkarskich wydarzeniach ostatnich dwunastu miesięcy. W programie połączymy się również z naszymi ekspertami - Tomaszem Hajto i Arturem Wichniarkiem.



Najbliższe wydanie Cafe Futbol będzie pięćsetnym odcinkiem. Nie zabraknie wspomnień oraz ciekawych produkcji z ostatnich lat. Nasi dziennikarze i eksperci przytoczą anegdoty związane z programem i przytoczą kulisy powstawania odcinków. Pojawi się także specjalny materiał podsumowujący fragmenty ważne, jak i te, które rozbawiły widzów.



W jubileuszowym wydaniu programu omówimy także rok w wykonaniu naszych najlepszych piłkarzy oraz samej reprezentacji. Kadra Jerzego Brzęczka rozegrała w 2020 roku osiem spotkań, z których cztery zakończyły się zwycięstwem Biało-Czerwonych. Co to oznacza w kontekście przygotowań do Euro 2020? Nasi eksperci z pewnością nie raz o tym porozmawiają.



Na specjalne wyróżnienie w tym roku zasługuje Robert Lewandowski. Przez ostatnie 12 miesięcy Polak był nie do zatrzymania, zdobywając bramkę za bramką. Jego indywidualne statystyki są imponujące. Strzelił 47 goli w 44 meczach. Zauważyła to FIFA, która wręczyła mu nagrodę dla najlepszego piłkarza tego roku. Biorąc pod uwagę sukcesy w niemieckich rozgrywkach oraz zwycięstwo w Lidze Mistrzów, chyba nikt nie ma wątpliwości, że ta statuetka powędrowała we właściwe ręce.

500. wydanie Cafe Futbol w Polsacie Sport i na Polsatsport.pl w niedzielę 27 grudnia. Początek o 11:00.

