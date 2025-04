Były zawodnik Serie A nie żyje. Jest reakcja federacji. "Składamy kondolencje"

Jorge Bolano urodził się 28 kwietnia 1977 roku w Santa Marta w Kolumbii. Przygodę z piłką nożną rozpoczynał w miejscowym klubie Juniora de Barranquilla. W 1993 roku trafił do pierwszego zespołu, który reprezentował sześć lat. W lipcu 1999 roku za równy milion euro wykupiła go włoska Parma. Następne lata kariery kolumbijski pomocnik spędził na włoskiej ziemi.

AS Roma - Juventus FC. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)

AS Roma - Juventus FC. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) / Eleven Sports / Eleven Sports

Nie żyje Jorge Bolano. Miał 47 lat

Po trzech latach Jorge Bolano przeniósł się do UC Sampdorii, gdzie rozegrał zaledwie jeden sezon. Wrócił do Parmy, a kolejnymi przystankami były Lecce oraz Modena. Łącznie Kolumbijczyk przebywał na Półwyspie Apenińskim okrągłe dziesięć lat. W tym czasie w samej Serie A zdążył rozegrać aż 102 spotkania, w których zanotował dwie asysty.

Na schyłek kariery powrócił jeszcze do swojego kraju. Dołączył do zespołu Cucuta Deportivo. Ostatecznie buty na kołku zawiesił wraz z początkiem 2013 roku. W międzyczasie Bolano występował również w kadrze narodowej, gdzie zebrał 34 występy. Zwieńczył je jednym trafieniem do siatki. Po piłkarskiej karierze miał jeszcze epizody trenerskie i menedżerskie.