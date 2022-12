Niemiec Hans-Joachim Eckert przewodził Komisji Etyki FIFA od 2012 roku. To on oraz przewodniczący komórki śledczej Szwajcar Cornel Borbery doprowadzili do wykluczenia ze świata futbolu kluczowych postaci na czele z prezydentem FIFA Josephem Blatterem i szefem UEFA Michelem Platinim. Podobnie lub nawet bardziej surowo ukarano za ich kadencji wielu innych działaczy, którym udowodniono korupcję.