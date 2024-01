Były trener Manchesteru City ciężko chory. "Został mi co najwyżej rok"

Sven-Göran Eriksson należy do grona piłkarzy, którzy futbol kochają do tego stopnia, że po zakończeniu kariery na boisku postanowili spróbować swoich sił jako trenerzy. Co ciekawe, Szwed właśnie jako szkoleniowiec odnosił większe sukcesy - prowadził on bowiem takie drużyny jak m.in. AS Roma, ACF Fiorentina, SS Lazio, Manchester City, czy Leicester City. Zdobył także sporo doświadczenia w piłce reprezentacyjnej, będąc selekcjonerem m.in. angielskiej, meksykańskiej i filipińskiej drużyny narodowej. Z "Synami Albionu" doszedł on aż do ćwierćfinałów podczas Mundialu 2002, Euro 2004 i Mundialu 2006.