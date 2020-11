Były szef angielskiej federacji Clarke zrezygnował także ze stanowiska w FIFA

Były szef angielskiej federacji piłkarskiej Greg Clarke zrezygnował ze stanowiska wiceprezydenta FIFA. To efekt jego wypowiedzi w parlamencie, gdy nazwał czarnoskórych zawodników "kolorowymi piłkarzami". 63-letni działacz przeprosił za te słowa i podał się do dymisji.

Dwa dni wcześniej przestał pełnić funkcję szefa angielskiej federacji piłkarskiej (FA).

Clarke był brytyjskim wiceprezesem FIFA, wybranym na stanowisko na kongresie europejskich narodowych federacji piłkarskich.

Do dymisji w FIFA podał się w czwartek po rozmowie telefonicznej z prezydentem UEFA Aleksandrem Ceferinem. Nieoficjalnie Clarke sam zaproponował złożenie dymisji w FIFA ze skutkiem natychmiastowym po to, aby nie blokować miejsca swojemu następcy.

Wypowiedź Clarke'a w brytyjskim parlamencie na temat rasy, seksualności i płci piłkarzy została skrytykowana przez całe środowisko sportowe na Wyspach.

"Te słowa są nie do zaakceptowania, były krzywdzące i nigdy nie powinny były paść. Są ze szkodą nie tylko dla tych osób, ale i dla całego futbolu - tych, co oglądają piłkę nożną, w nią grają, sędziują i zarządzają nią. Jeszcze raz przepraszam. Uważam, że moja dymisja jest jedynym właściwym rozwiązaniem" - przyznał Clarke.

To nie były jedyne obraźliwe słowa, jakie padły z jego ust. Mówił także niepochlebnie o gejach oraz kobietach grających w piłkę nożną. Przeprosił za to dopiero wówczas, gdy jeden z deputowanych zwrócił mu na to uwagę.

