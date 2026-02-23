Były selekcjoner Rosjan zrezygnował, smutny komunikat. Na krótko przed mundialem

Curacao będzie jedną z największych ciekawostek mistrzostw świata 2026, choć piłkarze mogliby się za takie określenie obrazić. Najmniejszy kraj, który kiedykolwiek rywalizował na mundialu (zaledwie 185 tysięcy mieszkańców) zamierza powalczyć o każdy punkt w grupie E z kolejno Niemcami, Ekwadorem i Wybrzeżem Kości Słoniowej.

Przygotowania do mundialu napotkały jednak dużą przeszkodę. Na 3,5 miesiąca przed startem imprezy ze stanowiska selekcjonera zrezygnował Dick Advocaat. Pracował na tym stanowisku od stycznia 2024 roku. Powodem odejścia są problemy rodzinne, konkretnie choroba córki.

Advocaat pasował do tego zespołu, bo wszyscy zawodnicy z kadry urodzili się w holenderskich miastach i mają paszporty "pomarańczowego" kraju.

Curacao ze zmianą selekcjonera. Przed Fredem Ruttenem duże wyzwanie

78-latek miał zostać najstarszym szkoleniowcem w historii mistrzostw świata. Dotychczas dwa razy był na czempionacie globu - w 2006 r. z Koreą Południową i w 1994 r. z Holandią.

Zawsze powtarzałem, że rodzina jest ważniejsza od piłki nożnej. To naturalna decyzja. Ale to nie zmienia faktu, że będzie mi bardzo brakowało Curaçao, tamtejszych ludzi i moich kolegów

- Zakwalifikowanie się do MŚ jako najmniejszy kraj w dziejach turnieju uważam za jeden z najważniejszych momentów w mojej karierze. Jestem dumny z moich zawodników i sztabu, a także z członków zarządu, którzy w nas wierzyli - dodał.

Jego następcą został Fred Rutten, w przeszłości trener PSV, Feyenoord, FC Twente i Schalke. - Dick jest ikoną w świecie futbolu.To prawdziwy zaszczyt kontynuować jego pracę. Rozmawiałem z nim i jego sztabem i zamierzam pójść w jego ślady. To smutne dla Dicka, ale Curaçao może oczekiwać ode mnie takiego samego zaangażowania - podkreślił.

Advocaat ma bardzo długie CV. Polskim kibicom może kojarzyć się z meczem Polska - Rosja z 2012 roku, bo podczas EURO był selekcjonerem "Sbornej".

Rozwiń

Curacao awansowało na MŚ 2026 Ricardo Makyn AFP

Curacao awansowało na MŚ 2026 Ricardo Makyn AFP

Curacao awansowało na MŚ 2026 Ricardo Makyn AFP

Barkom-Każany Lwów - InPost ChKS Chełm. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport