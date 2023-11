Były reprezentant uderza w Lecha: "Od przypadku do przypadku"

"Z Lechem gra się wtedy łatwo i przyjemnie". Kamil Kosowski ostro o defensywie Lecha

Wszystkie te mecze mają podobną cechę wspólną - Lech popełniał karygodne błędy w defensywie . Widzew zdobył w Poznaniu trzy bramki, ale zmarnował jeszcze rzut karny, strzał z metra i co najmniej dwie świetnie zapowiadające się kontry. Było to efektem przewagi szybkościowej łodzian w wyjściu z akcją po przejęciu piłki, ale też słabej asekuracji w Lechu.

Zwrócił na to uwagę ekspert Canal+ Kamil Kosowski, w programie Liga+ Extra. - Wszyscy wiemy, że Lech gra fajnie do przodu, że może być tam pełna improwizacja. Jeśli jednak ma to miejsce w defensywie, brakuje dyscypliny, to takie właśnie mecze mu się przytrafiają. Z Lechem gra się wtedy łatwo i przyjemnie - podkreślał były reprezentant Polski.