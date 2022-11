Skandal w Serbii z powołaniem na mundial

Jest synem nieżyjącego już Ilji Petkovicia. To o tyle ważne, że ojciec był trenerem i prowadził m. in. reprezentację Serbii. I to właśnie wtedy powołał syna do kadry narodowej, a nawet na mistrzostwa świata w Niemczech. Ta decyzja wywołała burzę w opinii publicznej w Serbii. Dusan w końcu w mundialu nie zagrał. W kadrze wystąpił tylko cztery razy.