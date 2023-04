Cristiano Ronaldo jest zawodnikiem Al Nassr od 2023 roku, a jego transfer był niezwykle głośnym wydarzeniem. W mediach pojawiły się wręcz doniesienia, że jego pojawienie się w Arabii Saudyjskiej jest początkiem rewolucji w tamtejszej lidze, która chce stać się mocnym zawodnikiem w regionie i atrakcyjnym kierunkiem, nie tylko finansowo, dla zawodników z Europy. Stąd plany, by latem z czołowych lig sprowadzić nawet 50 zawodników.

Transfer Cristiano Ronaldo do Al Nassr obudził mocarstwowe plany Arabii Saudyjskiej

Transfer Cristiano Ronaldo do Al Nassr obudził mocarstwowe plany Arabii Saudyjskiej / AFP

Adrian Mierzejewski ironicznie o postawie Cristiano Ronaldo w Arabii Saudyjskiej

Portugalczyk w ostatnim czasie nie przeżywa tam jednak najlepszych dni. Jego zespół odpadł w półfinale saudyjskiego Pucharu Króla, a w lidze przegrał w prestiżowym meczu z Al Hilal, przez co Al Nassr bardzo utrudniło sobie walkę o mistrzostwo kraju. Właśnie w spotkaniu z największym lokalnym rywalem pojawił się wybuch frustracji 38-latka, który w pewnym momencie bezpardonowo powalił na ziemię jednego z rywali, trochę w zapaśniczym stylu.

Mierzejewskiemu wyraźnie nie spodobała się ostentacyjne radość Ronaldo po golu zdobytym w wygranym 4:0 meczu z Al Raed, zespołem ze środka tabeli. Były kadrowicz postanowił wbić mu szpilkę w mediach społecznościowych. " Ten moment gdy przegrałeś Superpuchar, odpadłeś w półfinale Pucharu Króla, przegraleś derby z Hilal, co oznacza brak mistrzostwa na 99%, ale strzeliłeś bramkę z Al Raed i twoja drużyna wygrała 4:0 " - napisał ironicznie na Twitterze, wstawiając jednocześnie filmik z celebracją w wykonaniu Ronaldo, który przy akompaniamencie trybun wykonał swoją tradycyjną cieszynkę.

Al Nassr jest obecnie drugie w tabeli saudyjskiej ligi, ze stratą 3 punktów do liderującego Al Ittihad. Rywale mają jednak jeszcze jedno zaległe spotkanie, więc w przypadku zwycięstwa mogą powiększyć przewagę nawet do 6 punktów na 5 meczów przed końcem rozgrywek. Adrian Mierzejewski z kolei od niedawna jest zawodnikiem chińskiego Henan FC, a w nowych barwach zdążył do tej pory zagrać 3 mecze i zdobyć 1 gola.