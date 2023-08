Łukasz Garguła swego czasu był jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników polskiej Ekstraklasy. W swojej Wiśle bardzo chciał mieć go trener Maciej Skorża, a menedżer piłkarza stawał na głowie, byle jak najszybciej wytransferować go z Bełchatowa do Krakowa. Potencjał w zawodniku widział też Leo Beenhakker, u którego w 2006 r. Garguła zadebiutował w reprezentacji Polski.