We francuskiej ekipie grał jedynie w rozgrywkach Pucharu Francji. Sprawdził się tam jednak doskonale, eliminując między innymi drużynę mistrzów Francji z Paryża po serii rzutów karnych. Mimo małej liczby występów Bułka przekonał do siebie działaczy i Ci po sezonie 2021/2022 wykupili go z PSG. W rozgrywkach 2023/2024 Polak udowadnia, że tamta decyzja była doskonała.