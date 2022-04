Były premier Włoch przerwał milczenie. Zaskakujące słowa o Putinie

85-letni Silvio Berlusconi, jako trzykrotny premier Włoch wielokrotnie spotykał się z Władimirem Putinem zarówno w swojej ojczyźnie, jak i w Rosji. Podczas wzajemnych wizyt zazwyczaj towarzyszyły im szampańskie nastroje.

Co więcej, Silvio Berlusconi nazwał nawet kiedyś Władimira Putina swoim młodszym bratem.

Wojna w Ukrainie. Silvio Berlusconi o Władimirze Putinie: Wydawał się człowiekiem pokoju

Teraz Włoch pierwszy raz od wybuchu wojny w Ukrainie ponownie wypowiedział się na temat prezydenta Rosji, a jego słowa - mimo łączącej ich sympatii - trzeba uznać za zaskakujące.

- Poznałem go 20 lat temu. Zawsze wydawał mi się człowiekiem demokracji i pokoju... Co za szkoda. Atak na Ukrainę, zamiast wprowadzić Rosję do Europy, popchnął ją w ramiona Chin - powiedział cytowany przez agencję Reuters Silvio Berlusconi podczas zjazdu partii Forza Italia.

Silvio Berlusconi był premierem Włoch w latach 1994-95, 2001-06 oraz 2008-11. Aktywnie działał także we włoskim sporcie, chociażby jako prezes i właściciel słynnego klubu AC Milan.