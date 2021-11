W niedzielnym meczu Premier League Manchester City wygrał z West Hamem 2-1. Do szokującej sceny doszło jednak jeszcze przed pierwszym gwizdkiem arbitra, gdy Cole przedstawiał plan, zgodnie z którym powinna zagrać ekipa "Młotów".



- Musisz okazać Manchesterowi szacunek. W przeciwnym razie zostaniesz ukarany. W przeciwnym razie będzie to Holokaust, a tego nie chcesz - powiedział Cole.



Po fakcie 38-letni Anglik przeprosił za swoje słowa, które wywołały olbrzymie poruszenie.



- Prawdziwie i szczerze przepraszam, jeśli kogoś zaatakowałem - stwierdził na łamach BBC.



To nie jedyny taki przypadek w Anglii w ostatnim czasie. W ubiegłym miesiącu trener Bristol Rovers Joey Barton przepraszał za to, że porównał do Holokaustu słabą grę swojej drużyny.



