Były kapitan piłkarskiej reprezentacji Szwajcarii Stephan Lichtsteiner chce zostać zegarmistrzem. 37-letni obrońca, który w drużynie narodowej rozegrał 108 spotkań, rozpoczął staż w firmie Maurice de Mauriac w Zurychu.

"Chcę robić coś produktywnego. Jeśli jesteś bankierem, możesz to robić całe życie, ale piłkarz parę lat po trzydziestce musi zacząć rozglądać się za innym zajęciem" - wyjaśnił były zawodnik m.in. Lazio Rzym, Juventusu Turyn czy Arsenalu Londyn.

Lichtsteiner ma zamiar wyprodukować podczas stażu zegarek, który później sprzeda, a uzyskane pieniądze przeznaczy na cel charytatywny.



"Zegarmistrzostwo jest trochę podobne do piłki nożnej. W futbolu jeśli cały zespół nie zagra idealnie, to nie wygrasz. Tak samo jest z zegarkiem - jeśli cały mechanizm nie jest perfekcyjnie skonstruowany, to zegarek nie będzie działać" - dodał Szwajcar.



Po zakończeniu stażu Lichtsteiner zastanowi się nad tym, czy chce dalej podążać tą ścieżką kariery, czy jednak poszuka zajęcia związanego ze sportem.