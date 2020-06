Piętnastokrotny reprezentant Słowacji w piłce nożnej, Marian Cisovsky, zmarł na ALS (stwardnienie zanikowe boczne). Miał 40 lat. Z nieuleczalną chorobą, która była powodem śmieci m.in. polskiego piłkarza Krzysztofa Nowaka w 2005 roku, walczył od sześciu lat.

"Dziś jest najsmutniejszy dzień. Z ciężkim sercem musimy ogłosić, że odszedł na zawsze Marian Cisovsky" - podał czeski klub Viktoria Pilzno, w którego barwach zdobył mistrzostwo kraju. Na Słowacji w lidze zwyciężył z Interem Bratysława i Artmedią Petrzalka. W Lidze Mistrzów, z Artmedią, zagrał m.in. przeciwko słynnej Barcelonie.

Środkowy obrońca wystąpił 15 razy w słowackiej reprezentacji, m.in. w towarzyskim spotkaniu z Polską (2-0), które odbyło się w listopadzie 2013 roku we Wrocławiu. W roli selekcjonera "Biało-Czerwonych" zadebiutował wtedy Adam Nawałka. Cisovsky wystąpił też w igrzyskach olimpijskich w Sydney w 2000 roku.

Był żonaty, miał troje dzieci.

