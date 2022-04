​Były piłkarz nie wytrzymał. Obrzucił eksperta wyzwiskami za jego stanowisko ws. Rosjan

Wiktor Łeonenko, były piłkarski reprezentant Ukrainy, został zwolniony z telewizji za swoją wypowiedź o rosyjskich sportowcach . Łeonenko bronił ich, mówiąc, że nie uważa, aby byli oni winni trwającej sytuacji i nie powinni w ramach tego być blokowani z udziału w swoich konkurencjach.

Wiktor Łeonenko i Mychajło Kopołoweć grali razem w Zakarpatti Użhorod

Łeonenko to były piłkarz, który sięgnął szczebla reprezentacyjnego. Nigdy na tym poziomie niewystępujący Mychajło Kopołoweć zdecydował się skrytykować postawę kolegi po fachu. Zrobił to używając wielu wulgaryzmów, w nacechowanym emocjami wpisie w mediach społecznościowych.

"Jesteś straconym bezkręgowcem. Co Ty w ogóle masz w głowie? Tysiące ludzi umiera, a Ty martwisz się o sportowców. Moja rada dla Ciebie to wyjechać i nigdy nie wracać" - napisał Kopołoweć dodając do swoich wpisów mnóstwo wulgaryzmów, mających obrazić oponenta.

Co ciekawe obu byłych już sportowców łączy wspólny epizod gry z 2001 roku dla klubu Zakarpattia Użhorod. To był ostatni rok profesjonalnej kariery Łeonenki i jednocześnie pierwszy w seniorach sezon Kopołowca.