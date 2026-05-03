Były piłkarz Legii na ustach Anglików. Nie miał sobie równych

Kraj nad Wisłą pierwszy raz usłyszał nazwisko Ryoya Morishity w 2024 roku. To właśnie wtedy japoński pomocnik zasilił bowiem szeregi warszawskiej Legii, która wypożyczyła go wówczas z zespołu Nagoya Grampus.

Wypożyczenie obowiązywało do zakończenia 2024 roku. Ekipa ze stolicy bardzo szybko zdecydowała się jednak na wykup zawodnika, płacąc jego poprzedniej drużynie około 500 tys. euro. W barwach "Wojskowych" Morishita sięgnął między innymi po Puchar Polski (2024/2025) oraz Superpuchar Polski (2025/2026). Dodatkowo zdobył tytuł króla strzelców Pucharu Polski, zdobywając 4 gole w edycji z lat 2024/2025.

Przygoda ta, choć pełna wzlotów, nie potrwała zbyt długo. W sierpniu 2025 roku polskie media obiegła zaskakująca informacja - Morishita zamienił warszawską Legię na angielski Blackburn Rovers. Dla jednej ekipy, transfer ten miał się w niedalekiej przyszłości okazać niemałą wtopą, dla drugiej zaś bardzo udanym ruchem.

Były piłkarz Legii z cennym wyróżnieniem. W nowym klubie nie miał sobie równych

Sezon angielskiej Championship dobiegł końca. Dla nowej ekipy Japończyka nie był on szczególnie udany. Zakończyła ona bowiem zmagania na 20. miejscu, co w porównaniu z ubiegłą edycją rozgrywek (7. lokata), należy uznać za bardzo wyraźny regres.

Z pewnością nie był on jednak wynikiem boiskowych działań Morishity, który w 37 rozegranych meczach zdobył 4 gole oraz 9 asyst. Jego prezencja na boisku sprawiła, że w oczach sympatyków swojej nowej drużyny zasłużył on na prestiżowe wyróżnienie.

- I wreszcie nasz gracz sezonu 2025-2026, wybrany przez kibiców Ryoya Morishita - możemy przeczytać na oficjalnym profilu zespołu.

W komentarzach pod klubowym komunikatem nie brakowało pochwał dla byłego piłkarza warszawskiej Legii.

- W pełni zasłużone. Latem wiele klubów będzie się nim interesowało - pisał jeden z internautów.

- Ryoya Morishita był sercem środka pola Rovers przez cały sezon, a kibice wyraźnie doceniają tę konsekwentną pracowitość. Obserwowaliśmy, jak jego wpływ na grę rośnie z meczu na mecz - wtórował inny sympatyk angielskiej ekipy.

Pośród reakcji można było znaleźć również komentarze sympatyków futbolu z kraju nad Wisłą, który z nieukrywanym rozrzewnieniem wspominali krótki, ale bardzo bogaty "polski" epizod Japończyka.

- Mówiłem wam, chłopaki, on jest wyjątkowy, tęsknimy za tobą, Mori! - pisał jeden z polskich kibiców.

Ryoya Morishita i Wahan Biczachczjan, 31.07.2025 r.

Ryoya Morishita i Marc Gual

Ryoya Morishita

