Dzień wcześniej, w sobotę, O'Neill trafił do szpitala z powodu krwotoku . Były piłkarz zapadł w śpiączkę, z której już nie zdołano go wybudzić. Zmarł w następstwie przewlekłej marskości wątroby, spowodowanej chorobą alkoholową.

19-krotny reprezentant Urugwaju (dwa gole) do Europy trafił w 1995 roku, a jego pierwszym klubem było Cagliari. W klubie z Sardynii zapisał najbardziej okazały rozdział, występując w "czerwono-niebieskich" przez pięć lat. Następnie trafił do Juventusu, lecz szybko pożegnał się ze "Starą Damą", podobnie jak krótko zagrzał miejsce w Perugii. Na koniec wrócił do Cagliari, po czym wrócił do Ameryki Południowej. Karierę zakończył w swoim pierwszym, zawodowym klubie, czyli Club Nacional de Football.