Były piłkarz, reprezentant Polski, a obecnie szkoleniowiec Jarosław B. usłyszał w prokuraturze dwa zarzuty udzielenia innej osobie środka psychoaktywnego. Sportowiec wyjdzie na wolność po wpłaceniu 20 tys. zł kaucji. Kobieta oskarża go o gwałt.

Zdjęcie Jarosław B. /Wojciech Olszanka /East News

Prokuratura orzekła wobec Jarosława B. dozór policji i zakaz kontaktu ze świadkami.

Reklama

Jak precyzuje RMF FM, były piłkarz usłyszał zarzuty nieodpłatnego udzielenia narkotyków dwóm osobom. To efekt środowego przesłuchania mężczyzny, który został zatrzymany we wtorek w Sopocie w sprawie dotyczącej przestępstwa przeciwko wolności seksualnej.

Jarosław B. otrzymał zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jak powiedział prokurator Mariusz Duszyński, chodzi o udzielenie narkotyków dwóm osobom dorosłym - w tym kobiecie, która złożyła zawiadomienie dotyczące przestępstwa seksualnego. Jak usłyszał reporter RMF FM, ten wątek jest w śledztwie dalej aktualny. Jarosław B. opowiedział, co stało się w Sopocie w nocy z piątku na sobotę. Złożył wyjaśnienia, które nie dały podstaw do przedstawienia mu innych zarzutów.

Jarosław B. został zatrzymany we wtorek. Prokuratura w Sopocie poinformowała, że mężczyznę zatrzymano w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. We wtorek i w środę policja oraz prokuratura prowadziły "czynności z udziałem" mężczyzny; organa ścigania odmówiły bliższych informacji.

W środę późnym wieczorem Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku poinformował, że zajmująca się sprawą sopocka prokuratura postawiła Jarosławowi B. zarzuty "udzielenia innej osobie środka psychoaktywnego". Taki czyn zagrożony jest karą do 3 lat więzienia.

Duszyński dodał też, że - decyzją prokuratury - sportowiec może wyjść na wolność o wpłaceniu 20 tys. zł kaucji. Prokuratura orzekła wobec niego dozór policji i zakaz kontaktu ze świadkami.

Adwokat Mateusz Dończyk, pełnomocnik kobiety oskarżającej zatrzymanego, powiedział, że jego klientka twierdzi, iż została zgwałcona przez Jarosława B. Do zdarzenia miało dojść w nocy z ub. piątku na sobotę w jednym z hoteli na terenie Sopotu. - Klientka podejrzewa, że została też odurzona narkotykami - powiedział Dończyk dodając, że z relacji kobiety wynika, iż "straciła świadomość".

Adwokat poinformował też, że w sobotę nad ranem kobieta miała wrócić do domu zamówioną najprawdopodobniej przez obsługę hotelu taksówką. Gdy doszła do siebie zgłosiła się do lekarza, który dokonał obdukcji, a następnie na policję. Dończyk dodał, że w poniedziałek kobieta została przesłuchana przez sąd w obecności prokuratora oraz biegłego psychologa. Wyjaśnił że jego klientka jest w bardzo złym stanie psychicznym.

Pełnomocnik sportowca mec. Olga Jędraszko powiedziała z kolei, że "Jarosław B. sam stawił się na komisariacie policji w Sopocie, gdy dowiedział się o kierowanych przeciwko niemu zarzutach". - Oskarżenia kierowane przeciwko niemu nie są oparte na prawdzie - powiedziała Jędraszko.

Zaapelowała też do mediów, by "z uwagi na dobro dzieci i rodziny" jej klienta "powstrzymać się od formułowania pochopnych wniosków i jednoznacznych ocen".

Jarosław B. grał m.in. w Lechii Gdańsk, Amice Wronki oraz Widzewie Łódź, a od 2014 roku jest jednym ze szkoleniowców w gdańskiej Lechii.

Anna Kisicka (PAP), Kuba Kaługa (RMF FM)