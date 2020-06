Były indyjski piłkarz Hamza Koya przegrał walkę z COVID-19. Mężczyzna zmarł w sobotę 6 czerwca w szpitalu w miejscowości Malappuram w wieku 61 lat. Koronawirusa wykryto także u jego najbliższych.

W czasach swojej kariery Koya bronił barw kilku drużyn z Bombaju. W latach 1981-86 reprezentował stan Maharasztra w rozgrywkach Santosh Trophy.

21 maja mężczyzna wrócił wraz ze swoją rodziną do miasta Parappanangadi, z którego się wywodzi.

Pięć dni później zdiagnozowano u niego symptomy COVID-19, w związku z czym Koya został przetransportowany do szpitala.

Dwa dni temu infekcja uderzyła w niego ze wzmożoną siłą - 61-latek miał problemy z oddychaniem i został podłączony do respiratora. Niestety, jego stan ciągle się pogarszał, co doprowadziło do śmierci mężczyzny.