Były piłkarz Bayernu zagra w Polsce. Trafił do "okręgówki"

19-letni Paulo Henrique Durço Pilegis trafił do Polonii Bystrzyca Kłodzka. Co wyróżnia piąty zimowy transfer klubu grającego w wałbrzyskiej lidze okręgowej od innych? Przeszłość Brazylijczyka z łotewskim paszportem. W sezonie 2022/23 był zawodnikiem zespołów młodzieżowych... Bayernu Monachium. To nie pomyłka. Biogram zawodnika do teraz można znaleźć na oficjalnej stronie mistrzów Niemiec.