Były piłkarz Bayernu wdał się w bijatykę. Mocne konsekwencje

Zvjezdan i Stefanija Misimović przed monachijskim sądem musieli zmierzyć się z oskarżeniami o doprowadzenie do "ciężkich obrażeń ciała" w wyniku bijatyki, do której doszło swego czasu z innymi gośćmi jednej z włoskich pizzerii.

Para twierdzi, że została sprowokowana. Jak relacjonuje sportsport.ba, najpierw napadnięty miał być Misimović, a potem do całej awantury włączyła się jego małżonka. "To była typowa barowa bijatyka" - stwierdził adwokat pary. Żona byłego piłkarza Bayernu uderzyła jednego z adwersarzy kuflem w głowę, co poskutkowało solidną raną. Jednak menadżer restauracji relacjonował później, że w drugiej fazie bijatyki oboje mocno poturbowali jednego z mężczyzn w restauracyjnej toalecie.