Były piłkarz Barcelony ostro o Szczęsnym. Chce kary dla Polaka. "Chory człowiek"

Zaledwie kilka miesięcy wystarczyło warszawianinowi, by większość sympatyków "Dumy Katalonii" nie wyobrażałaby sobie drużyny bez jego osoby . Polak dla FC Barcelona zrezygnował z piłkarskiej emerytury, by następnie wraz z kolegami wywalczyć wszystkie krajowe trofea. Ostatnie padło łupem "Blaugrany" zaledwie parę dni temu. Mowa o triumfie w zmaganiach ligowych. Podopieczni Hansiego Flicka tytuł przypieczętowali za sprawą triumfu nad Espanyolem.

Zaledwie kilkadziesiąt godzin później na ulicach miasta odbył się przejazd piłkarzy specjalnym autobusem. Wojciech Szczęsny był w pojeździe jedną z najbardziej wyróżniających się osób. Doświadczony gracz, jak to ma w zwyczaju, pojawił się z papierosem, czego nie zamierzał specjalnie ukrywać . W sieci pojawiło się mnóstwo nagrań z celebrującym Polakiem. Kibice byli zachwyceni widząc uśmiechniętego od ucha do ucha naszego rodaka.

Były gracz FC Barcelony chce kary dla Szczęsnego. Powód? Palenie papierosów

Nie wszystkim jednak podobało się zachowanie golkipera. Na mocny komentarz w programie "El Chiringuito TV" zdecydował się Lobo Carrasco, a więc zasłużony piłkarz dla FC Barcelona. "Kiedy widzę kogoś takiego jak Szczęsny, widzę chorego człowieka. (...) Ukarałbym go, bo prezentuje okropny wizerunek " - wypalił na antenie. Nie był to zresztą pierwszy tego typu komentarz.

Dalej padły choćby słowa o złym przykładzie dla młodzieży. Wojciech Szczęsny jest jednak tego świadomy i wielokrotnie powtarzał, by go nie naśladować. "Proszę nie śledź mnie i nie rób tego. Przegrałem walkę. Kiedy byłem bardzo młody, stworzyłem nawyk, który jest dla mnie bardzo negatywny i wiem, że tak jest. Po prostu przegrywam z nim, więc dla każdego, kto ogląda: nie rób tego, co ja zrobiłem" - mówił swego czasu golkiper dla ESPN.