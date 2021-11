Niezgoda grał do 68. minuty, gdy zmienił go Dairon Asprilla.



Portland zakończył sezon zasadniczy na czwartym miejscu w konferencji zachodniej z dorobkiem 55 punktów w 34 meczach i w pierwszej rundzie fazy play off zmierzy się z piątym w tabeli zespołem - Minnesota United.

Portland Timbers 3-0 Austin FC

Bramki: Cristhian Paredes 17., Jarosław Niezgoda 45., Sebastian Blanco 53.

Żółta kartka: Sebastian Berhalter (Austin).



Sędziował: Rosendo Mendoza.