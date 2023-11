Były legionista i widzewiak mistrzami Uzbekistanu. "Dominatorzy"

Banaszak to zdecydowanie mniej znana postać. W piłkę zaczynał grać w małym klubie Hetman Żółkiewka, z którego trafił do Chełmianki. Tam został królem strzelców trzeciej ligi i przyciągnął uwagę Widzewa. W ten sposób awansował do drugiej ligi. Kolejny przystanek to zaplecze ekstraklasy i Górnik Łęczna, z którym wywalczył awans.