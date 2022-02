Za naszą wschodnią granicą giną tysiące ludzi. Rosyjska armia wbrew temu co mówi propaganda Kremla, atakuje bez pardonu nie tylko ukraińską armię i pograniczników, ale także cele cywilne. Bombardowane są bloki mieszkalne w Kijowie, Charkowie i dziesiątkach innych miast za naszą wschodnią granicą. Rano w Brodach, niedaleko granicy z Polską lądował odparty na szczęście przez bohatersko walczących Ukraińców rosyjski desant. Granicę z Polską przekraczają uciekające przed wojną kobiety z dziećmi.

Powinni to odczuć na własnej skórze

A rosyjscy sportowcy? Jakby nigdy nic uczestniczą w zawodach na kortach, trasach biegowych, kopią sobie w piłkę... Czy tak powinno być? Zadaniem wielu nie. Mariusz Śrutwa apeluje o wykluczenie z wszystkich sportowych imprez na świecie sportowców z kraju rosyjskiego agresora.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jakub Kwiatkowski: FIFA zdaje się nie dostrzegać, jak poważny jest to problem. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

- Oczywiście znajda się głosy, że ci sportowcy są niewinni, że nie powinni płacić za wszystko takiej ceny, ale nie ma innego wyjścia, jak pokazanie im, żeby od środka zrozumieli wszyscy, że to co robi ich rząd, który przecież ich sponsoruje, który daje im pieniądze, funduje stypendia, żeby jeździli i po świecie i żyli sobie lepiej, to powinni wszystko odczuć również na własnej skórze. Dlaczego na przykład akrobaci z Ukrainy nie mogą teraz startować w sportowych zawodach, a Rosjanie tak. To nie w porządku, tak nie powinno być. Powinni być wykluczeni za to co robi ich rząd z wszystkich sportowych zawodów. W tej sprawie wszyscy powinni apelować do MKOL, do FIFA czy UEFA. Nie weźmie karabinów w dłoń, nie pójdziemy na Moskwę, ale choćby takim monitami, takim wsparciem możemy pomóc naszemu sąsiadowi. Mam tam wielu znajomych, wielu sportowców, którzy nie mogą teraz startować, nie mogą normalnie trenować, bo toczy się wojna. Już choćby takimi apelami i monitami wesprzyjmy ich - zachęca Mariusz Śrutwa, który zawsze słynął z tego, że miał swoje zdanie i nie obawia się go i teraz wyrazić jasno oraz klarownie.

Jedyna słuszna decyzja!

Pytamy jeszcze o decyzję naszych reprezentantów i Polskiego Związku Piki Nożnej, o nierozgrywanie barażu z Rosją 24 marca o miejsce w finałach mistrzostw świata w Katarze. Co sądzi na ten temat? - Jedyna słuszna, dobra decyzja. Człowiek może być dumny z takiej decyzji podjętej przez zawodników i działaczy! Tak to powinno wyglądać. Piłka nożna jest bardzo ważna, ale ważniejsze jest życie ludzi i ważniejsze są zasady panujące w cywilizowanym świecie. Ze wszech miar bardzo dobra decyzja naszych piłkarskich decydentów i samych piłkarzy - podkreśla Mariusz Śrutwa.

Prezydent RP Andrzej Duda wspiera decyzję PZPN

Świat skoków reaguje: wykluczć Rosję!

Piłkarze reprezentacji Rosji reagują na agresję Putina