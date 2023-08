Były kolega Milika i Szczęsnego odrzucił transfer do Arabii. "Wybrałem sercem"

Angel Di Maria tłumaczy, dlaczego odrzucił propozycję z Arabii Saudyjskiej

We wspomnianej rozmowie wyjaśnił, dlaczego podjął taką decyzję. - Prowadziłem różne rozmowy, te kwoty, którymi niektórzy operują są niewiarygodne... ale wybrałem sercem - wyznał Di Maria. - Chciałem, by moja rodzina nadal była szczęśliwa w Europie.

Argentyńczyk nie ukrywał, że ostrzegano go przed tym, jak funkcjonuje się w Arabii Saudyjskiej na co dzień. - Człowiek widzi te wszystkie rzeczy, które wypływają w mediach: kwestie pieniędzy i że organizują ci życie tam... Ale wiem też z drugiej strony, że życie tam nie jest wcale takie łatwe. Mam ludzi blisko siebie, którzy mi to wytłumaczyli. Rozmawiałem z ludźmi z Arabii Saudyjskiej z szacunku do nich, ale zostałem w Europie - podsumował.