Krasnodar bardzo mocno odczuł sankcje, nałożone na Rosję po agresji na Ukrainę. Jak donosi serwis "Match.tv", w klubie rozpoczęły się masowe zwolnienia, między innymi z działu skautingu. Jego dyrektor generalny, Władimir Chaszig miał z kolei zebrać pozostałych w ekipie graczy (obcokrajowcy, w tym Krychowiak zawiesili lub rozwiązali swoje kontrakty) i poprosić o zgodę na obniżenie pensji o 50%.

FK Krasnodar pojedzie na mecz autobusem

Jak tłumaczył, ma pieniądze na wypłaty, ale... nie może z nich skorzystać, bo jego zagraniczne konta zostały zamrożone. "Sports.ru" zdradził, że gdy gracze poprosili o dokument, na którym zobowiąże się on do wyrównania wypłat po ewentualnym unormowaniu się sytuacji finansowej - odmówił.

Jednocześnie, klub na najbliższy mecz ligowy do Ufy udać się musi... autobusem. Podróż ta potrwa, według wskazań nawigacji, co najmniej 28 godzin, a do przejechania zawodnicy mają 2000 kilometrów. Spotkanie rozegrane zostanie w niedzielę, 20 marca o 12:00 polskiego czasu.