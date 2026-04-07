Były kadrowicz znów podpadł. Natychmiastowa reakcja klubu, to może być koniec

Patryk Małecki, pomimo 37 lat na karku, wciąż potrafi grać w piłkę nożną na poziomie. Ofensywny pomocnik dalej występuje na szczeblu centralnym, ponieważ kibice w sezonie 2025/26 oglądają go w barwach trzecioligowej Avii Świdnik. O drużynie Suwałczanina niedawno huczało zresztą w całym kraju. Powód? Olbrzymi sukces w krajowym pucharze. Zaledwie dwóch zwycięstw brakowało piłkarzom do tego, by zameldować się na PGE Narodowym. Na etapie ćwierćfinału dobrze z roli faworyta wywiązał się jednak Raków Częstochowa.

Choćby minuty za futbolówką nie pobiegał wtedy wspomniany Patryk Małecki, który znalazł się poza meczową kadrą. W lidze także trener stawia z reguły na innych zawodników. I sytuacja nie ulegnie zmianie w najbliższym czasie. Klub ze Świdnika na początku kwietnia wydał komunikat dotyczący pomocnika. Nie jest on pozytywny, ponieważ działacze zdecydowali się na radykalny ruch i przesunęli kilkakrotnego reprezentanta kraju do drugiego zespołu.

"Decyzja ta jest wynikiem bieżącej oceny dyspozycji sportowej Zawodnika oraz jego braku poszanowania zasad obowiązujących w Klubie. Jednocześnie pomiędzy stronami trwają rozmowy dotyczące wypracowania porozumienia. Interesy Spółki wymagają odpowiedniego zabezpieczenia, co ma wpływ na podejmowane decyzje. Klub koncentruje się na bieżących celach sportowych i organizacyjnych, a do czasu zakończenia rozmów nie będzie udzielał dodatkowych komentarzy w tej sprawie" - czytamy we wpisie na Facebooku.

To nie pierwszy wybryk Małeckiego. Wisła kiedyś już go zawiesiła

Kibice nie są do końca zadowoleni. "Nadal piłkarsko to jeden z najlepszych piłkarzy w tej lidze. Do tego charakterny" - czytamy w jednym z komentarzy autorstwa pana Norberta. Osób dobrze zaznajomionych z karierą Patryka Małeckiego, oświadczenie Avii nie powinno jednak dziwić. W przeszłości 37-latek wielokrotnie podpadał swoim pracodawcom oraz kibicom. "Mamy wspaniałych kibiców, ale tym piknikowym, którzy przychodzą, żeby zjeść kiełbasę i pooglądać mecz, proponowałbym, żeby poszli na drugą stronę (Błoń, czyli Cracovię - przyp. red)..." - powiedział na przykład w 2011 roku o fanach "Białej Gwiazdy", cytowany przez WP SportoweFakty.

Rozwiń

W odpowiedzi legendarny klub wydał nawet oświadczenie. "W związku z pomeczowymi wypowiedziami zawodnika Patryka Małeckiego klub Wisła Kraków podkreśla, że każdy kibic, przychodzący na stadion przy ul. Reymonta 22 jest dla niego bardzo ważny. Zachowanie wszystkich pracowników klubu, a w szczególności piłkarzy, które niosą znamiona braku szacunku dla kibiców, są w klubie traktowane jako najwyższe przewinienia dyscyplinarne" - brzmiała treść komunikatu. Nie obyło się bez zawieszenia.

Patryk Małecki za czasów gry w Wiśle Kraków Janek Skarżyński AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP

Co poszło nie tak przeciwko Szwecji? "Nie można grać w piłkę naiwnie" Polsat Sport