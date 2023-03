Były kadrowicz w... okręgówce! Cztery asysty w debiucie

Słysząc hasło "Ekstraklasa" w kontekście niższych lig na myśl przychodzi przede wszystkim Wieczysta Kraków . Drużyna z ulicy Chałupnika słynie z kontraktowania graczy z "dużą" przeszłością, by wymienić tu chociażby Sławomira Peszko czy Radosława Majewskiego . Okazuje się jednak, że uznani w przeszłości gracze występują też w innych miejscach.

Jednym z nich jest Piotr Brożek . 39-letni obecnie zawodnik przez lata związany był z Wisłą Kraków , z którą sięgnął między innymi po pięć tytułów mistrza Polski i grał w europejskich pucharach. Obrońca karierę oficjalnie zakończył w 2015 roku, w barwach Piasta Gliwice . Pięć razy wystąpił w reprezentacji Polski. W komplecie były to starcia towarzyskie.

Piotr Brożek w lidze okręgowej

Jak się okazuje - powrócił jednak na murawę. Został ogłoszony wzmocnieniem Świtu Krzeszowice, piątej obecnie drużyny klasy okręgowej (grupa: Kraków I). Debiutował w miniony weekend, w meczu przeciwko Wolance Wola Filipowska. W wygranym 5:2 meczu zaliczył cztery asysty. Jak przekazała "Gazeta Krakowska", do dołączenia do klubu namówił go kolega z odbojów "Białej Gwiazdy", obecnie trener Świtu, Zdzisław Janik.