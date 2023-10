Były kadrowicz ostro reaguje na zarzuty Wisły. „Ze zdumieniem przeczytałem”

Transfer Góralskiego do Wieczystej Kraków wywołał wiele kontrowersji . Jeszcze do niedawna reprezentant Polski był krytykowany, że liczą się dla niego tylko pieniądze i dlatego wybrał ofertę zespołu, który występuje na czwartym poziomie rozgrywkowym w Polsce.

31-letni zawodnik miał oferty z klubów z wyższych lig, ale zdecydował się na Wieczystą. To miało mu zamknąć drogę do reprezentacji Polski. Jak się okazuje, chciała go też Wisła, ale nie skorzystał z tej propozycji. Skomentował to w Sportowych Faktach Ramirez.