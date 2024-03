Były gwiazdor Bayernu Monachium naprawdę jest "potworem"? Odkryto wiadomość od jego matki

O osławionym Jeromie Boatengu, piłkarzu, który w swoich najlepszych latach grał w Bayernie Monachium i reprezentacji Niemiec, znowu zrobiło się głośno. Niemiecki "Der Spiegel" odkrył wiadomość, jaką w 2021 roku do adwokatki napisała jego własna matka. Kobieta nawiązała w niej do śmierci byłej partnerki syna, Kasi Lenhardt i dała do zrozumienia, że do tragedii doprowadziło zachowanie Boatenga.