Były gwiazdor Arsenalu szokuje. "Kocham Władimira Putina"

W czasie, kiedy toczy się wojna w Ukrainie, zdecydowana większość ludzi dystansuje się od Rosji. Sportowcy z tego kraju zostali wykluczeni z międzynarodowej rywalizacji, a ci, którzy występowali w tym kraju, rozwiązywali swoje kontrakty i wyjeżdżali.

W tym kontekście słowa Emmanuela Adebayora szokują. - Kocham Władimira Putina jako człowieka, to mężczyzna z charakterem. Imponuje mi to, jak dba o dyscyplinę. Jeżeli coś mówi, to później to robi - powiedział były zawodnik Arsenalu.

Togijczyk dodał również, że nie wyklucza pracy w Rosji, a wykluczenie sportowców z tego kraju z międzynarodowych rozgrywek to jego zdaniem krzywdząca decyzja. - Nie zgadzam się z takim traktowaniem rosyjskich sportowców - powiedział w rozmowie ze Sport24.ru.