Były gracz Lechii zaproszony do Rosji. „Bez wahania się zgodziłem"

Władze Rosji, mimo napaści na Ukrainę, chciały, by sportowcy mogli normalnie uczestniczyć w zawodach. A jak wiadomo, najbardziej popularna jest piłka nożna. W poniedziałek drużyna narodowa rozegrała mecz towarzyski z Kubą - wygrała aż 8:0 .

W mniejszej skali w Moskwie zorganizowano retro między CSKA i Lokomotiwem. Oprócz rosyjskich piłkarzy na zaproszenie odpowiedziało też kilku zagranicznych. Wśród nich byli m.in. Brazylijczyk Rodolfo, Łotysz Juris Laizans, Gruzin Zaza Dżanaszia czy właśnie Krasic. - Bez wahania zgodziłem się wziąć udział w meczu. Gdy tylko Rosyjski Związek Piłki Nożnej do mnie zadzwonił, od razu odpowiedziałem, że tak. Byłem szczęśliwy, że mogę zagrać w tym meczu - mówi Krasić w wywiadzie.

Serb w CSKA grał w latach 2004-2010. Zdobył dwa mistrzostwa Rosji i dwa Puchary Rosji. Przede wszystkim wygrał też Puchar UEFA w 2005 roku i występował w Lidze Mistrzów. W sumie w CSKA zagrał w 229 spotkaniach i został kupiony przez Juventus Turyn. Z Serie A szybko trafił do ligi tureckiej, był też wypożyczony do SC Bastia aż trafił do Lechii Gdańsk. Przez trzy sezony zagrał w Ekstraklasie 86 razy (siedem goli) a karierę kończył w czwartoligowych rezerwach polskiego klubu.